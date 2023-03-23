Müge Anlı'ya sarılıp gözyaşlarına boguldu: ''Anne yarımsın benim''

Müge Anlı'ya 'anne yarımsın benim' diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok'ta bulduğu İsmail'e kaçan Eda annesinden özür diledi, o anlar herkesi ekran başına kilitledi. Müge Anlı'nın dün yayınlanan bölümünde annesine kurduğu cümlelerle herkesi çileden çıkaran kaçak gelin Eda bugün Müge Anlı canlı yayınında kalbini kırdığı annesinden özür dileyerek gözyaşlarına boğuldu. "Yarın bir gün ben de anne olacağım" diyen Eda, sevgilisi İsmail'in annesinin elini öpmesiyle bir kez daha mutlu oldu. "Beni anneme kavuşturdun" diyen Eda, Müge Anlı'ya sımsıkı sarıldı ve teşekkür etti.