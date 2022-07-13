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Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’in eşini görenin nutku tutuldu! İkizlerinin güzel annesi parmak ısırttı

Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’in eşini görenin nutku tutuldu! İkizlerinin güzel annesi parmak ısırttı
13.07.2022 10:29

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Profesyonel müzik yaşamına 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle giriş yapan Sinan Özen, Şarkılar Bizi Söyler programının bayram özel programıyla gündem oldu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ve özellikle Müge Anlı ile kurduğu samimi dostlukla parmak ısırtan Sinan Özen'in özellikle eşi merak edildi. Aslen Rizeli olan 58 yaşındaki Sinan Özen'in ikiz bebeklerinin annesini görenler hayran kaldı. Ünlü şarkıcının eşi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Sinan Özen'in gözünden sakındığı biricik eşi...

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