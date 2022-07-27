Haberler Magazin Videoları Müge Anlı’nın kardeşini gören şaştı kaldı! Meğer ablasının aynısıymış...

Müge Anlı’nın kardeşini gören şaştı kaldı! Meğer ablasının aynısıymış...

Müge Anlı’nın kardeşini gören şaştı kaldı! Meğer ablasının aynısıymış...
27.07.2022 00:01 - Son Güncelleme: 27.07.2022 00:10

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Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunuculuğunu üstlenen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, sezon finaline günler kala Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. Duyurduğu müjdeli haberle hayranlarını sevindiren Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla 24 Haziran 2022'de sade bir törenle dünyaevine girmişti. Gelinlikli fotoğraflarıyla çok konuşulan başarılı sunucu, daha sonra sosyal medya hesabına 'Yüzbaşıoğlu' soyadını ekleyerek dikkat çekmişti. Anlı şimdi ise 'ismini ben koydum' dediği kardeşiyle gündeme geldi. Anlı'nın gözünden sakındığı ve bir an olsun yanından ayırmadığı kardeşinin ablasına benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı'nın kardeşi...

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