Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer Rahmi Özkan ile... O gerçek ortaya çıktı Müge Anlı açıkladı: "O bizim kendi evimizde..."

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Rahmi Özkan arasındaki o gerçek ortaya çıktı! 15 yıldır ATV ekranlarında Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ile birlikte faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı gündemi belirlemeye devam ediyor. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle yayına başlarken Türk polisinin gününü kutlayan Müge Anlı ardından, "Rahmi Özkan'ın da doğum günü" dedi ve canlı yayında arkadaşının doğum gününü kutladı. Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında ise sosyal meydyadan hayatına dair her şeyi paylaşanlar hakkında fikirlerini dile getirirken açıkladığı gerçekle dikkat çekti.