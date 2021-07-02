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Müge Anlı’nın ekibiyle sezon finali yemeği! Ayakta alkışladılar...

Müge Anlı’nın ekibiyle sezon finali yemeği! Ayakta alkışladılar...
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Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün ekrana gelen bölümüyle sezon finali yaptı. 13. sezonu geride bırakan program, kısa süreliğine ekranlara veda ederken başarılı sunucu Müge Anlı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Birçok cinayetin sır perdesinin aralandığı yoğun bir sezonu geride bırakan Anlı, ekibi ile çıktığı yemekten paylaşım yaptı. Anlı'nın Instagram hesabında yayınladığı video, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte başarılı sunucu Müge Anlı'nın o paylaşımı…


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