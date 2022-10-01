ATV'nin reyting rekortmeni 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, Türkiye'nin her tarafına akülü ve tekerlekli sandalye yollayarak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Anlı'nın iyilik hareketi 7'den 70'e birçok kişinin takdirini topladı. Müge Anlı'nın minik bir hayranının, ders kitabındaki 'tekerlekli sandalye' ile ilgili soruya verdiği yanıt ise tebessüm ettirdi. Minik hayranının soruya verdiği cevabı profilinde yayınlayan Müge Anlı, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...