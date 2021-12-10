Müge Anlı'dan sosyal medyaya damga vuran poz! Hayranlarından beğeni ve yorum yağdı...

Müge Anlı'dan sosyal medyaya damga vuran poz! Lepiska saçıyla dönüp bir daha baktıran Müge Anlı bir kez daha kendisine hayran bıraktı.14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen başarılı televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı, Instagram paylaşımları ile de sık sık adından söz ettiriyor. Aslen Arnavut olan ve İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, 19 Aralık'ta yeni yaşını kutlayacak. Son olarak, kendisine gelen oyuncak ayıları, kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar için hediye eden Müge Anlı, bu defa mini elbiseli paylaşımıyla dikkat çekti. Attığı her adım merak edilen ancak özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Müge Anlı'yı görenler beğeni yağmuruna tuttu.