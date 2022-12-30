Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'la ilgili olay iddialar: "Cinsel organını çıkardı, 65 yaşındaki annemin göğsünü morartıncaya kadar..."

Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına yağan sapık Sinan Sardoğan'la ilgili olay iddialar kan dondurdu. Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitledi. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkardı. Müge Anlı canlı yayınına peş peşe gelen ihbarlar kan dondurdu. Belli yaş aralığındaki kadınları taciz eden Sinan Sardoğan'la ilgili iki ismini vermek istemeyen izleyicinin sözleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...