Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen eşini, oğlunu ve gelinini paylaştı görenler hayran kaldı! 14 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Instagram'dan ailesi ile birlikte vakit geçirdiği özel anlarından bir kare paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Şevki Sözen'in ailesi ile fotoğrafını görenler, "Kovboy filmlerinden fırlamış gibiler" , "Allah mutluluğunuzu daim etsin" şeklinde yorumlarda bulundu. 1963 yılında Afganistan Kabil'de doğdu. Şevki Sözen... Baba tarafı Makedon olan Sözen, ilkokulunu Ataköy İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra Saint Benoit Fransız lisesini bitirdi, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde sürdürdü.