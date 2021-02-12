Haberler Video Magazin Videoları Müge Anlı’da sevgilisinin işlediği cinayeti itiraf etmişti! Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar'dan korkunç ifade: 2 gün Şiar'ın ölü bedeniyle..

Müge Anlı’da sevgilisinin işlediği cinayeti itiraf etmişti! Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar'dan korkunç ifade: 2 gün Şiar'ın ölü bedeniyle..

Müge Anlı’da sevgilisinin işlediği cinayeti itiraf etmişti! Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar'dan korkunç ifade: 2 gün Şiar'ın ölü bedeniyle..
12.02.2021 15:29
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Müge Anlı'da cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etmişti! Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar'ın dehşet veren ifadesi ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili tutuklanan 4 kişi hakim karşısına çıktı. Sakarya'da ailesiyle yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili tutuklanan anne Gülüzar Amanet ile sevgilisi Hami Kıcı, mahkemede birbirine girdi. Aşkları uğruna yaşadıklarıyla Türkiye'yi çileden çıkaran ikilinin ortaya çıkan ifadesinde anne Gülüzar Amanet'in sözleri kan dondurdu. İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde son dakika gelişmeleri...


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