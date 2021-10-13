Müge Anlı'da "kadın pazarlığı" kavgası gündeme bomba gibi düştü! Canlı yayında gösterilmeyen görüntüler sızdırıldı

Müge Anlı'da "kadın pazarlığı" kavgası gündeme bomba gibi düştü! Canlı yayında hiç gösterilmeyen görüntüler sızdırıldı, Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz olayı yeniden gündeme geldi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bir bölümünde Lütfiye Gündüz olayı araştırılırken taraflar canlı yayında yüzleşmiş ve kadın pazarlığı yapıldığı iddiası üzerine tartışmıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu tartışmanın yayınlanmayan görüntüleri basına sızdı.