Müge Anlı ve Tatlı Sert programında izleyenleri şoke eden bir olay yaşandı. 26 yıldır evli olan Abdulhalim Eliş, kaybolan eşi Leyla Eliş'i bulmak amacıyla programa başvurdu. Abdulhalim Bey, eşinin, Seher adında bir arkadaşını kıskandığı için evi terk ettiğini iddia etti. Ancak programda Seher'in aslında Abdulhalim Bey'in sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Abdulhalim Bey, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınlardan para aldığını ve eşi Leyla Hanım'ın bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti. "Karım beni parayla satıyordu," diyen Eliş’in açıklamaları, stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi. Müge Anlı bile duydukları karşısında ne diyeceğini bilemedi. İşte Müge Anlı son bölümüne damga vuran ''Jigolo'' olayı...