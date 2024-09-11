SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Müge Anlı'da ''Jigolo'' şoku! Sevgilisini alıp karısını aramaya geldi!
Haberler Magazin Videoları

Müge Anlı'da ''Jigolo'' şoku! Sevgilisini alıp karısını aramaya geldi!

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024, 17:18 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024, 17:17

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında izleyenleri şoke eden bir olay yaşandı. 26 yıldır evli olan Abdulhalim Eliş, kaybolan eşi Leyla Eliş'i bulmak amacıyla programa başvurdu. Abdulhalim Bey, eşinin, Seher adında bir arkadaşını kıskandığı için evi terk ettiğini iddia etti. Ancak programda Seher'in aslında Abdulhalim Bey'in sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Abdulhalim Bey, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınlardan para aldığını ve eşi Leyla Hanım'ın bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti. "Karım beni parayla satıyordu," diyen Eliş’in açıklamaları, stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi. Müge Anlı bile duydukları karşısında ne diyeceğini bilemedi. İşte Müge Anlı son bölümüne damga vuran ''Jigolo'' olayı...

SIRADAKİ VİDEO
İnci Taneleri yeni sezon 1. bölüm fragmanı izle!
10.09.2024Salı
''Babalık yapamaz!'' Deniz Akkaya'dan tedbir talebi!
10.09.2024Salı
Esra Erol'da da bebek müjdesi! İşte Caner Toygar'ın bebeğinin cinsiyeti!
09.09.2024Pazartesi
Kıraç kendi konserine giderken kayboldu! Yol sordu! Viral oldu!
08.09.2024Pazar
Esra Erol spor yaptığı anları paylaştı gören hayran kaldı | VİDEO
06.09.2024Cuma
Bunlar da Var
Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü: Dehşete düşüren görüntüler kamerada 01:07
Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü
11.09.2024Çarşamba
Ordu’da üvey babaanne dehşeti: 2 yaşındaki çocuğu balkondan böyle attı 00:41
Ordu’da üvey babaanne dehşeti
11.09.2024Çarşamba
Narin cinayetinde oklar kimi gösteriyor? Nevzat Bahtiyar telefon kayıtlarını neden sildi? 13:48
Narin cinayetinde oklar kimi gösteriyor?
11.09.2024Çarşamba
Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Narin cinayeti aydınlatılmaya çalışılıyor! Cinayet nerede ve neden işlendi? 28:06
Narin cinayeti aydınlatılmaya çalışılıyor!
11.09.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA