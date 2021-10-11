Müge Anlı'da eşine ender rastlanır olay! Evine aldı, ev açtı, kızını kaçırdı! Müge Anlı bile dayanamadı: ''Allah müstahakını versin''

Müge Anlı canlı yayınında bugün şoke eden anlar yaşandı. 6 gündür kayıp olan kızları Melisa'yı aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen anne - baba, 32 yaşındaki akrabalarının Melisa'yı kaçırdığını iddia etti. Kısa süre içerisinde Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan bahsi geçen akrabanın annesi ise Melisa'nın oğlu ile evlendiğini ifade etti. Kızının evlendiğini canlı yayında öğrenen anne Hamiyet Hanım sinir krizi geçirdi. kısa süre içerisinde canlı yayına bağlanan Melisa ise sözleri ile Müge Anlı başta olmak üzere hem ekranları başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri çileden çıkarttı. Evlendiğini ve geri dönmeyeceğini ifade eden Melisa, annesine babasının kendisini aldattığını söyleyerek tepki gösterince Müge Anlı, "Senin evden kaçıp evlenmenin bununla ne alakası var. 'Allah müstahakını versin, iyiyse iyi kötüyse kötü." diyerek tepki gösterdi.