Haberler Magazin Videoları MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (25 Ekim 2021) | ''DJ Gezgin'' Mehmet Karahan'a ne oldu?

MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (25 Ekim 2021) | ''DJ Gezgin'' Mehmet Karahan'a ne oldu?

MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (25 Ekim 2021) | ''DJ Gezgin'' Mehmet Karahan'a ne oldu?
25.10.2021 13:18
Ana Sayfa 01:29
Asgari ücrete rekor zam! Son...
Ana Sayfa 02:53
Radyocu Mehmet Karahan ile...
Ana Sayfa 01:15
Görülmemiş kıtlık! Tedarik...
Ana Sayfa 00:32
Almanya'da polis şiddeti
Ana Sayfa 00:35
Aldatıldı mı?
Ana Sayfa 01:09
Asker eğlencesi için tüneli...
Ana Sayfa 01:39
Kandil'den terörün siyasi...
Ana Sayfa 00:20
İstanbulda ulaşım çilesi!...
Ana Sayfa 01:16
Balıkesir'de orman yangını
Ana Sayfa 00:35
Büyükşen cinayeti! Afgan çoban...
Ana Sayfa 01:39
Erman Toroğlu'dan Ali Koç'a...
Ana Sayfa 01:00
Marmara Denizi'nde yoğun sis...

Müge Anlı Atv son bölümde bugün... 5 ay arayla iki cinayet! Kin dolu sözler, ihanet iddiaları! Nurgül Beyhan'ı kim neden öldürdü?Korkunç iddialar, inanılmaz itiraflar! Manisa Turgutlu'da DJ Gezgin olarak da tanınan radyocu Mehmet Karahan'ın cesedi bulundu mu? Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Afgan çoban canlı yayında...  Müge Anlı son dakika gelişmesini aktarıyor! Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla atv'de...

Magazin Videoları

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı'nın son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE LİNKİ

Nebi Bey, kendisinin cep telefonu uzmanı olduğunu, Feyzullah ile iş ortağı olduğunu, bu kişilerin Feyzullah'a para verdiğini, amacın KKB puanının yükselmesi olduğunu, Feyzullah'ın sonra hapisten çıktığını söyledi. Nebi Bey, kendi aracı olduğu için Feyzullah'ın Cemal Bey ile görüşmeye gidelim dediğini, gidip Cemal Bey'i gördüklerini, hatta Fatma Hanım'ın Cemal Bey hapisten çıksın diye adak adadığını iddia etti.

SON DAKİKA