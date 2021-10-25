MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (25 Ekim 2021) | ''DJ Gezgin'' Mehmet Karahan'a ne oldu?

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı'nın son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz

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Nebi Bey, kendisinin cep telefonu uzmanı olduğunu, Feyzullah ile iş ortağı olduğunu, bu kişilerin Feyzullah'a para verdiğini, amacın KKB puanının yükselmesi olduğunu, Feyzullah'ın sonra hapisten çıktığını söyledi. Nebi Bey, kendi aracı olduğu için Feyzullah'ın Cemal Bey ile görüşmeye gidelim dediğini, gidip Cemal Bey'i gördüklerini, hatta Fatma Hanım'ın Cemal Bey hapisten çıksın diye adak adadığını iddia etti.