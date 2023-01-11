Müge Anlı kural bozdu! Havalı pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: “Zarif ve güzel” Herkes düğün fotoğraflarını merak ediyordu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı, geçen sezon canlı yayında "Evlenmeye karar verdim" diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.

CANLI YAYINDA DUYURDU

Müjdeli haberle hayranlarını sevindiren Anlı, canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı: "Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm.

Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz.

Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu.

Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim"

MÜGE ANLI EVLENDİ

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli televizyon programıyla ekrana gelen Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran tarihinde hayatını birleştirdi.

Törene Müge Anlı'nın Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi.

GELİNLİKLİ FOTOĞRAFLARA YORUM YAĞDI

Basına kapalı gerçekleşen törenden herhangi bir kare paylaşılmazken Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun photoshop yardımıyla yapılan gelinlikli ve damatlıklı fotoğrafları sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

Müge Anlı'nın hayranları ünlü çiftin photoshop uygulayarak hazırladıkları gelinlikli ve damatlıklı fotoğraflarını fan sayfalarından yayınladı.

Fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları ise "Fotoşop da olsa Müge'mi gelinlikli görmek çok güzel", "Ne güzel yakışmış beyazlar", "Çok yakışıyorlar" yorumlarında bulundu.

YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Hayranları düğün fotoğrafını merakla beklerken Müge Anlı, bir davette eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi.

Ünlü çiftin yan yana çekilmiş görüntüleri uzun süre sosyal medyada gündem oldu ve büyük beğeni topladı.

KURAL BOZDU!

Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Müge Anlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanamayan Anlı, kural bozarak yeni bir paylaşımda bulundu.

Bir arkadaş grubuyla verdiği pozu kendi sayfasına taşıyan Müge Anlı'nın siyah elbisesi ve gözlükleriyle verdiği poz büyük beğeni topladı.

Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyada hızla yayılırken binlerce yorum ve beğeni aldı.

Anlı için "Zarif ve güzel", "Müge'm yine çok güzelsin" gibi yorumlar yapıldı.