Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Eylül 2021 Salı (Bugün)|ATV Canlı Yayın İzle

ATV canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert izle 2021 bugün! 21 Eylül Salı Müge Anlı izle! Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı Atv son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

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