Haberler Magazin Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Eylül 2021 Salı (Bugün)|ATV Canlı Yayın İzle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Eylül 2021 Salı (Bugün)|ATV Canlı Yayın İzle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Eylül 2021 Salı (Bugün)|ATV Canlı Yayın İzle
21.09.2021 09:25
Ana Sayfa 12:20
Başkan Erdoğan 11. Türkiye...
Ana Sayfa 00:19
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:15
İrem Derici’den oryantal dans...
Ana Sayfa 01:08
Otomobilde kafasına poşet...
Ana Sayfa 00:38
Başkan Erdoğan, Türkevi'nin...
Ana Sayfa 00:20
Kılıçdaroğlu’nu görüntülemeye...
Ana Sayfa 01:17
Siirt'in Pervari ilçesi...
Ana Sayfa 00:57
Katlı otoparkın üçüncü...
Ana Sayfa 02:26
Meteoroloji gün vererek...
Ana Sayfa 01:23
Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın...
Ana Sayfa 01:26
İTÜ'de Celal Şengör protestosu
Ana Sayfa 05:53
Kılıçdaroğlu'nun KHK sözünü...

ATV canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert izle 2021 bugün! 21 Eylül Salı Müge Anlı izle! Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.


Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı Atv son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

ATV MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE YOUTUBE - TIKLA

ATV CANLI YAYIN

Magazin Videoları
SON DAKİKA