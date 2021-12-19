Haberler Magazin Videoları Müge Anlı doğum günü kutlamalarını paylaştı o halleri gündeme bomba gibi düştü!

Müge Anlı doğum günü kutlamalarını paylaştı o halleri gündeme bomba gibi düştü!

Müge Anlı doğum günü kutlamalarını paylaştı o halleri gündeme bomba gibi düştü!
19.12.2021 16:25

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:52
Aniden çıkan hortum...
Ana Sayfa 00:53
Kebapçı'da bulunan taş...
Ana Sayfa 00:54
Otomobille çarpışan...
Ana Sayfa 00:52
Kar üstünde cirit gösterisi...
Ana Sayfa 01:37
Kar kalınlığı 50 santime...
Ana Sayfa 01:15
Kentte kar kalınlığı yer yer...
Ana Sayfa 01:06
Kilosu 150 Türk Lirasını bulan...
Ana Sayfa 00:26
''Çok acemiyim'' yazısıyla...
Ana Sayfa 00:46
Servis ile otobüs şoförü...
Ana Sayfa 00:30
Sokak köpeğinin kovaladığı...
Ana Sayfa 01:51
Alkollü geldiği hastanede...
Ana Sayfa 05:48
Oğlunun kurtarılışını...

Müge Anlı doğum günü kutlamalarını paylaştı o halleri gündeme bomba gibi düştü! 14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen Müge Anlı'nın bugün doğum günü. 48 yıl önce bugün dünyaya gelen Müge Anlı Instagram'dan doğum günü kutlamalarınıpeş peşe takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede gündem olan Müge Anlı'nın burcu merak ediliyor. 17 Aralık Müge Anlı canlı yayınında gerçekleşen sürpriz doğum günü kutlamasıyla adından söz ettiren Müge Anlı,"Anneciğim iyi ki beni doğurmuşsun. yaramaz bir çocuktum." diyerek cümlesini bitirmişti. Duygusal anlar yaşayan Anlı, "Ben hep diyorum kuşlar sürüleriyle uçar, ben sizlerle Müge Anlı'yım, izleyicimle. Asıl sizler iyi ki varsınız." diyerek tüm sevenlerine teşekkür etmişti.

Magazin Videoları
SON DAKİKA