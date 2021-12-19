Müge Anlı doğum günü kutlamalarını paylaştı o halleri gündeme bomba gibi düştü! 14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen Müge Anlı'nın bugün doğum günü. 48 yıl önce bugün dünyaya gelen Müge Anlı Instagram'dan doğum günü kutlamalarınıpeş peşe takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede gündem olan Müge Anlı'nın burcu merak ediliyor. 17 Aralık Müge Anlı canlı yayınında gerçekleşen sürpriz doğum günü kutlamasıyla adından söz ettiren Müge Anlı,"Anneciğim iyi ki beni doğurmuşsun. yaramaz bir çocuktum." diyerek cümlesini bitirmişti. Duygusal anlar yaşayan Anlı, "Ben hep diyorum kuşlar sürüleriyle uçar, ben sizlerle Müge Anlı'yım, izleyicimle. Asıl sizler iyi ki varsınız." diyerek tüm sevenlerine teşekkür etmişti.