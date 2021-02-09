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Müge Anlı çileden çıktı o adamı yayından aldı!

Müge Anlı çileden çıktı o adamı yayından aldı!
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Müge Anlı 9 Şubat 2021 Atv canlı yayınında çileden çıktı. Şoförü tarafından kaçırıldığı iddia edilen 4 torunlu Sevgi Kıranlı olayı herkesi şoke etti. Şoför Muammer tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sevgi Kıranlı'nın hamile olduğu ve kendisini zorla kaçırttığı iddia edildi. Canlı yayında yaşanan gelişmeler sırasında hem Davut hem de Muammer Bey'in arkadaşı olduğunu iddia eden ismini vermek istemeyen bir izleyicinin "Muammer karısını dövemez, korkar. Dövmüşse de kadın hak etmiştir de dövmüştür" sözleri üzerine başarılı televizyoncu Müge Anlı, "Sen kimsin de karını dövmve hakknı kendinde buluyorsun! Alın şunu yayından" diyerek tepki gösterdi. Şoförüyle kaçan 4 torunlu Sevgi Kıranlı olayında daha önce yaşlı bir adamın cinsel organının yakıldığı iddiası ise izleyiciyi bir kez daha şoke etti.


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