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Müge Anlı ailesinden bebek müjdesi! Şevki Sözen açıkladı! Yorum yağdı: "Çok yakışacak"

Müge Anlı ailesinden bebek müjdesi! Şevki Sözen açıkladı! Yorum yağdı: "Çok yakışacak"
10.10.2022 20:03

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Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen oğlu ve hamile gelinini paylaştı o kareye yorum yağdı. 15 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Instagram'dan büyüyen ailesiyle ilgli duygu yüklü satırlar yazdı. Cümlesine, "Ailemizin biricik kızı, canımız, gözbebeğimiz Begüm'ümüzün bugün doğum günü. Bir oğlumuz vardı, bir kızımız oldu ve ailemiz yakında daha da büyüyecek." sözleriyle başlayan Şevki Sözen'in Instagram paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. İşte sosyal medyada, "Ne güzel bir babasınız" , "Keşke herkes sizin gibi gelinini kızı olarak görse" , "Dede olmak size çok yakışacak" yorumları yapılan Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in oğlu ve gelinini paylaştığı o kare ve güzel sözleri...

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"DEDE OLMAK SİZE ÇOK YAKIŞACAK"

Müge Anlı ailesinden bebek haberi! Doktor Şevki Sözen paylaştı o kareye yorum yağdı.

Geçtiğimiz haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı, haziran 2021'de müjdeli haberi vcanlı yayında vermişti.Şevki Sözen'in oğlu Ayberk'in evlendiği haberini Atv canlı yayınında duyurmuştu Müge Anlı.Müjdeli haber geldi.

Şevki Sözen Instagram'dan oğlunun ve gelininin karesini paylaştı, duygu dolu satırlar yazdı. Gelinine 'kızım' diye seslenen Şevki Sözen gönülleri fethederken, ailesinin genişlediğini de duyurdu.Gelininin belirginleşen karnıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Şevki hoca; "Ailemizin biricik kızı, canımız, gözbebeğimiz Begüm'ümüzün bugün doğum günü. Bir oğlumuz vardı, bir kızımız oldu ve ailemiz yakında daha da büyüyecek. Bizler ailemize katılacak her bir bireyin heyecanını her gün biraz daha fazla hissediyoruz. Bu heyecanla canım kızım sana çok çok güzel, sağlıklı, mutlu, tüm sevdiklerinle, yakında kucağına alacağın yavrunla şansı bol, uzun bir ömür ve daha nice nice keyifli yıllar dilerim. İyi ki bizim kızımızsın. Doğum günün kutlu olsun." dedi.

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