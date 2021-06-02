Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’ya evlilik teklifi! İşte o anlar…

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi romantik bir ortamda Şeyma Subaşı'na evlilik teklifinde bulundu. Subaşı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar…

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile bir beraberlik yaşan Şeyma Subaşı ondan da ayrıldıktan sonra Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde evlilik sinyali veren Subaşı'na sevgilisi sürpriz yaptı ve evlenme teklifinde bulundu.

Subaşı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.