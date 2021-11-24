Haberler Magazin Videoları "Miray aşka geldi" Seda Sayan’ın müstakbel gelini Daner'den bomba paylaşım! Oğulcan Engin ile samimi pozunu yayınladı

"Miray aşka geldi" Seda Sayan’ın müstakbel gelini Daner'den bomba paylaşım! Oğulcan Engin ile samimi pozunu yayınladı

"Miray aşka geldi" Seda Sayan’ın müstakbel gelini Daner'den bomba paylaşım! Oğulcan Engin ile samimi pozunu yayınladı
24.11.2021 16:16
Ana Sayfa 02:49
BAE Veliaht Prensi bin Zayid...
Ana Sayfa 00:36
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’e...
Ana Sayfa 03:19
Beşiktaş’ın eski futbolcusu...
Ana Sayfa 01:49
Morgda canlandı! Kan donduran...
Ana Sayfa 01:48
Borsa güne rekor seviyeden...
Ana Sayfa 04:33
Bakan Özer Anıtkabir'i ziyaret...
Ana Sayfa 05:53
Doğu Karadeniz'i bekleyen...
Ana Sayfa 04:19
Antalya’da tır uçuruma...
Ana Sayfa 02:25
Manisa'da kontrolden çıkan tır...
Ana Sayfa 00:52
İzmir'de gece yarısı FETÖ...
Ana Sayfa 16:01
Döviz kuru üzerinden devlete...
Ana Sayfa 01:02
Gönül Dağı 41. bölüm 2....

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, geçen aylarda oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırmıştı. Eyüboğlu ile evlilik haberi beklenen Engin, ayrılık haberiyle herkesi şaşırtırken ünlü ismin adı Burcu Esmersoy'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak kısa bir süre sonra Oğulcan Engin'in Miray Daner ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Seda Sayan ise oğlunun yeni ilişkisi hakkındaki sorulara 'Konuşmam yasak' şeklinde karşılık vermişti. Oğulcan Engin ile Miray Daner cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, biricik aşkı Oğulcan Engin ile ilk kez paylaşımda bulundu. Oyuncunun sevgilisiyle samimi paylaşımını görenler "Miray aşka geldi" yorumunu yaptı. İşte Miray Daner'in o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA