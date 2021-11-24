"Miray aşka geldi" Seda Sayan’ın müstakbel gelini Daner'den bomba paylaşım! Oğulcan Engin ile samimi pozunu yayınladı

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, geçen aylarda oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırmıştı. Eyüboğlu ile evlilik haberi beklenen Engin, ayrılık haberiyle herkesi şaşırtırken ünlü ismin adı Burcu Esmersoy'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak kısa bir süre sonra Oğulcan Engin'in Miray Daner ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Seda Sayan ise oğlunun yeni ilişkisi hakkındaki sorulara 'Konuşmam yasak' şeklinde karşılık vermişti. Oğulcan Engin ile Miray Daner cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, biricik aşkı Oğulcan Engin ile ilk kez paylaşımda bulundu. Oyuncunun sevgilisiyle samimi paylaşımını görenler "Miray aşka geldi" yorumunu yaptı. İşte Miray Daner'in o paylaşımı...