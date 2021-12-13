Minik Leyla’nın kırkı çıktı! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in doğum anından kareleri paylaşıldı

Minik Leyla’nın kırkı çıktı! 2009 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evlenen güzel oyuncunun 2010 yılında Ali adında bir çocuğu dünyaya gelmişti. Geçen yıl da ikinci oğlu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel, 3 Kasım'da ilk kez kız annesi olmanın heyecanını yaşamıştı. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Leyla adını verdikleri kızlarının kırkı çıktı. Ünlü çiftten Bergüzar Korel ise doğum anına ait kareleri Instagram hesabında yayınladı. Korel'in '40. gün' notunu düştüğü paylaşımı, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...