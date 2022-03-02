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Mine Tugay’dan süper minili balkon pozu! 43 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenin ağzı açık kaldı

Mine Tugay’dan süper minili balkon pozu! 43 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenin ağzı açık kaldı
02.03.2022 12:05

OTOMATİK OYNAT

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Mine Tugay'dan süper minili balkon pozu! Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Süper mini kıyafetiyle kamera karşısına geçen 43 yaşındaki oyuncu, balkon pozuyla sosyal medyayı salladı. İşte fit haliyle beğeni toplayan Mine Tugay'ın sosyal medyaya damga vuran balkon pozu...

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