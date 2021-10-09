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Mine Tugay’dan mayokinili paylaşım! Fit fiziğiyle dikkat çekti

Mine Tugay’dan mayokinili paylaşım! Fit fiziğiyle dikkat çekti
09.10.2021 23:12
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Özellikle yaz aylarında yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Tugay, son yayınladığı videoyla yine adından söz ettirdi. Göğüs dekolteli siyah mayokinisi ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, deniz kenarında salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak Instagram hesabında paylaştı. Cesur paylaşımında fit haliyle dikkat çeken Tugay için "20'lik kızlara taş çıkartır", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...

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