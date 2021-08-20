Mine Tugay’dan cesur pozlar! Deri kıyafeti ile mest etti…

Mine Tugay’dan cesur pozlar! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Tugay, son yayınladığı fotoğrafla yine çok konuşuldu. Mine Tugay, karın bölgesinin açık kaldığı derin göğüs dekolteli deri üstü ve altıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı....