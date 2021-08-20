Haberler Magazin Videoları Mine Tugay’dan cesur pozlar! Deri kıyafeti ile mest etti…

Mine Tugay’dan cesur pozlar! Deri kıyafeti ile mest etti…

Mine Tugay’dan cesur pozlar! Deri kıyafeti ile mest etti…
20.08.2021 23:43
Ana Sayfa 00:35
Gülşen Bubikoğlu doğal halini...
Ana Sayfa 00:31
Şeyma Subaşı’ndan cesur...
Ana Sayfa 00:53
Beşiktaş, Gaziantep FK ile...
Ana Sayfa 03:04
Beşiktaş'ta fenalaşarak yere...
Ana Sayfa 00:58
Yemek masasında tartıştığı...
Ana Sayfa 00:31
4 terörist etkisiz hale...
Ana Sayfa 05:15
Marketlerde ‘Depozito’ dönemi
Ana Sayfa 00:49
Masterchef Emre Büber kimdir?
Ana Sayfa 00:25
Başkan Erdoğan, Putin ile...
Ana Sayfa 00:10
Vatandaşlar da müdahale ediyor
Ana Sayfa 01:50
Evinden su akınca yaşlı...
Ana Sayfa 00:49
Köy bombalanırken dalga...

Mine Tugay’dan cesur pozlar! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Tugay, son yayınladığı fotoğrafla yine çok konuşuldu. Mine Tugay, karın bölgesinin açık kaldığı derin göğüs dekolteli deri üstü ve altıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı....


Magazin Videoları
SON DAKİKA