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Mine Tugay’dan cesur pozlar!

Mine Tugay’dan cesur pozlar!
16.07.2021 23:05
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz haftalarda derin göğüs dekolteli bluzu ve mini eteği ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Tugay, yine aynı güne ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınladı. İddialı kıyafeti ile dikkat çeken oyuncu, paylaşımının altına ise 'Seviyorum bu seriyi' notunu ekledi. Tugay'ın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte ünlü oyuncu Mine Tugay'ın paylaşmaya doyamadığı o pozları...


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