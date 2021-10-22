Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Süper minisinin altına giydiği dantelli çorabıyla objektif karşısına geçen 43 yaşındaki Tugay, iddialı pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" yorumlarında bulundu. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Tugay, fit haliyle de takipçilerinden tam not aldı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...