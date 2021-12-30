Mine Tugay havuzdan paylaştı! Siyah mayosuyla ortalığı yıktı geçti…

Mine Tugay havuzdan paylaştı! Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Zalim İstanbul'da rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, bir süreliğine ekranlara ara verdi. Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına hız vererek sevenleriyle etkileşim halinde kalan Tugay, Instagram'da yayınladığı iddialı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Tugay, Instagram'ın son günlerde moda olan akımına ayak uydurarak "Patili dostunla ilişkinin tek bir fotoğrafla özeti" etiketiyle yaz aylarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Siyah mayosuyla kamera karşısına geçen Tugay'ın havuz pozu ise sosyal medyayı salladı.