Haberler Magazin Videoları Mimli koca aklandı! İhanet iddialarında Kibariye haklı çıktı! Fotoğraftaki Ali Küçükbalçık değilmiş...

Mimli koca aklandı! İhanet iddialarında Kibariye haklı çıktı! Fotoğraftaki Ali Küçükbalçık değilmiş...

Mimli koca aklandı! İhanet iddialarında Kibariye haklı çıktı! Fotoğraftaki Ali Küçükbalçık değilmiş...
19.08.2021 16:42
Ana Sayfa 01:27
Kartal’da İETT otobüsü...
Ana Sayfa 00:18
Afgan ailelerin bebeklerini...
Ana Sayfa 00:15
İrem Derici’den mest eden dans...
Ana Sayfa 20:23
NATO’nun gündemi Afganistan
Ana Sayfa 00:14
Gülşen'den ayna karşısında...
Ana Sayfa 00:54
Serenay Sarıkaya'dan Hande...
Ana Sayfa 01:17
'Bu konuyla ilgili konuşmak...
Ana Sayfa 00:35
Hata olur ama böylesi zor...
Ana Sayfa 00:16
"Boşnaklar Müslüman olmuş...
Ana Sayfa 02:11
Memura zam, ek gösterge, refah...
Ana Sayfa 04:11
Filmleri aratmayacak olay!...
Ana Sayfa 02:03
A Haber muhabirine otoparkta...

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ancak eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden sonrasında kızıyla problemler yaşayan Kibariye için şu sıralar hayat gayet güzel. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu ve bir yıl sonra kızı dünyaya geldi. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, geçen aylarda da başka bir kadınla el ele görüntülenmişti. Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık arasında 'aldatma' haberlerine konu olan fotoğrafın sırrı çözüldü.


Magazin Videoları
SON DAKİKA