Mimli koca aklandı! İhanet iddialarında Kibariye haklı çıktı! Fotoğraftaki Ali Küçükbalçık değilmiş...

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ancak eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden sonrasında kızıyla problemler yaşayan Kibariye için şu sıralar hayat gayet güzel. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu ve bir yıl sonra kızı dünyaya geldi. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, geçen aylarda da başka bir kadınla el ele görüntülenmişti. Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık arasında 'aldatma' haberlerine konu olan fotoğrafın sırrı çözüldü.