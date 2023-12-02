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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023, 12:48 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 12:52

Milyonluk sessizlik! Cansu Dere, reklamdan alacağı ücret sorularına öyle bir şey söyledi ki...

Bir kozmetik firmasının yüzü olan ve 10 milyon TL’yi cebine koyan Cansu Dere, gazetecilerin parayı sorması üzerinde, “Çok ayıp... Ücret konusunu konuşmam” diyerek utandı.

Oyuncu Cansu Dere, önceki akşam Ulus'ta bir mekanda marka yüzü olduğu kozmetik firmasının lansmanında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dere, ''Daha önceden bildiğim bir markaydı.





İlk teklif geldiğinde çok mutlu oldum. İnsanın bildiği kendi kullandığı bir ürünle yola çıkması ayrı bir heyecan veriyor. Umarım uzun bir yolculuk olur'' ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "Aldığınız 10 milyon liralık ücret çok konuşuldu. Bunu bir de sizden duyabilir miyiz?" sorusuna, Dere, "Çok ayıp... Böyle şeyler konuşulmaz. Bu ücret konusuyla ilgili rakam veya başka bir şey söylemek doğru olmaz'' dedi. Şahsiyet dizi ile ilgili soruları da yanıtlayan Dere, "O günde biraz gerginlik oldu. Birbirimizi yanlış anladık" şeklinde konuştu.

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