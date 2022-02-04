Mihriban Hurmacı’dan futbolcu eşine şiddet isyanı: ‘Sen bir canavarsın Özer Hurmacı’

Boşanmaktan vazgeçmişlerdi! Futbolcu Özer Hurmacı, geçen aylarda 6 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı hakkında ‘Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor’ iddiasında bulunarak boşanma davası açmıştı. Çift daha sonra ise boşanmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mihriban Hurmacı, eşi tarafından darp edildiğini iddia ederek kanlar içinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı. Kavganın detaylarını anlatan Hurmacı’ya destek mesajları yağdı.