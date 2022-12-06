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Miami tatilinde sanat galerisi davetine katılan Cansu Dere, yaklaşık 1 milyon TL harcadı

Miami tatilinde sanat galerisi davetine katılan Cansu Dere, yaklaşık 1 milyon TL harcadı
06.12.2022 12:36

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Miami tatiline devam eden Cansu Dere “Art Basel” sanat galerisinin davetine katıldı. Beğendiği eserleri satın alan güzel oyuncu tam 50 Bin Dolar (931 Bin TL) para ödedi...

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Melis Sezen ile Miami'ye tatile giden Cansu Dere Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla düşman çatlatmıştı.




Miami'yi altüst eden Dere, oradaki davetlere de katılmayı ihmal etmedi.




Güzel oyuncu "Art Basel" sanat fuarına katıldı.




Burada birbirinden güzel sanat eserlerine hayranlık duyan ünlü oyuncu alışveriş de yaptı.




YAKLAŞIK 1 MİLYON TL HARCADI
Cansu Dere sanat galerisinde beğendiği sanatçıların eserlerine 50 Bin Dolar (931 Bin TL) ödeyerek satın aldı.




Ünlü oyuncu sanat eserlerine olan tutkusuyla biliniyor...

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