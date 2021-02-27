Metin Yüncü’nün eski eşi Mediha Ersoy: Songül Karlı kocamı elimden aldı

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, geçtiğimiz yaz Müge Anlı'ya çıkacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Ama o Müge Anlı'ya çıkmadan emniyet güçleri Metin Yüncü'yü kıskıvrak yakaladı. Geçtiğimiz günlerde de eski eşi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Songül Karlı bu kez bambaşka bir haberle gündemde. Metin Yüncü'nün eski eşi Karlı hakkında "Benim yuvamı yıktı" açıklamasında bulundu. Mediha Ersoy, Songül Karlı için "Aile dostumuzdu. Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı" dedi.