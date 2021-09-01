Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir’den duygusal paylaşım

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir 'Tarifi mümkün değil' dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi oldu ve sağlığına kavuştu. Geçen günlerde taburcu olan ve evinde çektiği video ile 'iyiyim' mesajı veren oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta ise sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ali Özbir'in kardeşi Şafak Özbir, eşinin hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattığı paylaşımda anne ve babasının acı hikayesine de değindi. Özbir'in duygusal paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı gibi kardeşinin eşi Esra Erol da kayıtsız kalmadı. İşte Şafak Özbir'in o paylaşımı....