Meryem Uzerli’den peş peşe cesur paylaşımlar! Süper minili pozlarına beğeni yağdı…

Meryem Uzerli’den peş peşe cesur paylaşımlar! Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, süper mini elbisesi ile verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Cesur pozlarıyla çok konuşulan Uzerli için "Sosyal medya alev aldı", "Yaktın buraları" yorumları yapıldı. İşte Meryem Uzerli'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...