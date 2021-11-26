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Meryem Uzerli kasığına kadar gösterdiği derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi! Yorum yağmuruna tutuldu

Meryem Uzerli kasığına kadar gösterdiği derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi! Yorum yağmuruna tutuldu
26.11.2021 13:22
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Meryem Uzerli kasığına kadar gösterdi! Derin bacak yırtmacıyla boy gösteren Meryem'e bakın, yorum yağmuruna tutuldu. Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti ünlü oyuncu Meryem Uzerli... Hürrem' rolünü bırakmasıyla gündem olan ve bir dönem tükenmişlik sendromu yaşadığı ileri sürülen Meryem Uzerli, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Kasığına kadar uzanan derin bacak dekolteli elbisesi ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen 38 yaşındaki Meryem Uzerli, fit haliyle beğeni ve yorum yağmuruna tutudu. İşte 2 kız çocuk annesi Uzerli'nin çok konuşulan fotoğrafları...

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