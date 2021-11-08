Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti o pozlara tepki yağdı

Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti, oyuncu Uzerli'den gelen o pozlara tepki yağdı. Muhteşem Yüzyıl'daki 'Hürrem' rolünü bırakmasıyla gündem olan ve bir dönem tükenmişlik sendromu yaşadığı ileri sürülen Meryem Uzerli son pozlarıyla dikkat çekti. Derin göğüs dekolteli pozlarında frikik verdiği ileri sürülen Meryem Uzerli'nin takipçileri bu konu hakkında ikiye bölünürken o karelere tepkiler de gecikmedi. İki çocuk annesi Uzerli hakkında geçtiğimiz günlerde yapımcı Timur Savcı'dan gelen itiraf gündeme bomba gibi düşmüş, Uzerli gündemi epey meşgul etmişti. İşte yeni paylaşımları ile adından söz ettiren Meryem'in tepki çeken fotoğrafları...