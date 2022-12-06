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Merve Sevi’nin paylaşımı ayrı son hali ayrı şaşırttı!

Merve Sevi’nin paylaşımı ayrı son hali ayrı şaşırttı!
06.12.2022 23:02

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Merhum sanatçı Barış Akarsu ile başrolünü paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle hafızalara kazınan Merve Sevi, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Bir gelinlik mağazasından paylaşımda bulunan Sevi, beyazlar içinde verdiği pozları art arda yayınladı. Ünlü oyuncuya "Evleniyor musun?", "Düğün ne zaman?", "Sakın evlenme" şeklinde yüzlerce yorum geldi. Sevi bunun üzerine jet hızıyla evlilik açıklaması yaparken oyuncunun son hali ağızları açık bıraktı. İşte Merve Sevi'nin o paylaşımı...

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