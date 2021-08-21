Merve Oflaz yatak odasından paylaştı! Hayranları görünce mest oldu…

Yarışmacı olarak katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Arka Sokaklar'da rol alan Merve Oflaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisi Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının düğün törenine katılan Oflaz, kaldığı otelin yatak odasında verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Peş peşe paylaşımda bulunan oyuncu, önce pembe süper mini eteği ile sonra ise derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi. İşte Merve Oflaz'ın sosyal medyayı sallayan o pozları....