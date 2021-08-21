Haberler Magazin Videoları Merve Oflaz yatak odasından paylaştı! Hayranları görünce mest oldu…

Merve Oflaz yatak odasından paylaştı! Hayranları görünce mest oldu…

Merve Oflaz yatak odasından paylaştı! Hayranları görünce mest oldu…
21.08.2021 19:39
Ana Sayfa 00:24
Demet Özdemir sütyensiz...
Ana Sayfa 03:07
N'Sakala'nın son durumu belli...
Ana Sayfa 00:53
Beşiktaş, Gaziantep FK ile...
Ana Sayfa 03:04
Beşiktaş'ta fenalaşarak yere...
Ana Sayfa 00:58
Meme kanseri kanserini yenen...
Ana Sayfa 00:15
Defne Samyeli’den bikinili...
Ana Sayfa 05:21
GOL | Leeds United 0 - 1...
Ana Sayfa 05:15
Marketlerde ‘Depozito’ dönemi
Ana Sayfa 00:16
Heybeliadaki orman yangını...
Ana Sayfa 00:10
Vatandaşlar da müdahale ediyor
Ana Sayfa 02:29
Heybeliada'da orman yangını!
Ana Sayfa 04:17
İBB mahkeme kararına rağmen...

Yarışmacı olarak katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Arka Sokaklar'da rol alan Merve Oflaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisi Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının düğün törenine katılan Oflaz, kaldığı otelin yatak odasında verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Peş peşe paylaşımda bulunan oyuncu, önce pembe süper mini eteği ile sonra ise derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi. İşte Merve Oflaz'ın sosyal medyayı sallayan o pozları....


Magazin Videoları
SON DAKİKA