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Merve Oflaz spor yaptığı anları paylaştı! Fit haliyle kendine hayran bıraktı…

Merve Oflaz spor yaptığı anları paylaştı! Fit haliyle kendine hayran bıraktı…
26.08.2021 18:47
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Merve Oflaz spor yaptığı anları paylaştı! Oyunculuğu ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde ise yatak odasından yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. Oflaz, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara yenilerini ekledi. Ünlü oyuncu, ilk olarak sevgilisi Allan Hakko'nun kucağına oturarak verdiği bir poz yayınladı ve yıldönümlerini kutladı. Oflaz daha sonra ise spor salonunda çektiği bir videoyu Instagram hesabında paylaştı. Oflaz'ın her iki paylaşımı da yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte o paylaşımlar....


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