Haberler Video Magazin Videoları Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve Dizdar'ın annesiyle benzerliği...

Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve Dizdar'ın annesiyle benzerliği...

Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve Dizdar'ın annesiyle benzerliği...
30.12.2020 16:43
Ana Sayfa 28:44
"Anadolu, sanat üretimi için...
Ana Sayfa 04:11
Şanlıurfa'da korkunç olay! O...
Ana Sayfa 00:47
Anne-kız ancak bu kadar...
Ana Sayfa 04:56
Kocaeli'deki yangından kötü...
Ana Sayfa 02:27
Bakan Akar ve komutanlar sınır...
Ana Sayfa 00:38
Şişli'de alarm! Hemşire rehin...
Ana Sayfa 00:24
BİM’de aşı satışı! Sosyal...
Ana Sayfa 01:40
Kara para depremi! İşte...
Ana Sayfa 08:39
İkinci elde bu tehlikeye...
Ana Sayfa 00:33
Annesinin başını kesen cani...
Ana Sayfa 02:43
Vatandaşa ne zaman uygulamaya...
Ana Sayfa 00:48
Sahte içki operasyonunda...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın annesini görenler anne-kızın benzerliklerine inanamadı. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin anneleri.


Magazin Videoları