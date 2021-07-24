Merve Dizdar tatilden paylaştı! Kırmızı bikinisiyle denize girdiği anlara hayranlarından beğeni yağdı

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Merve Dizdar, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. İç çamaşırının üstüne giydiği pembe ceketiyle poz veren Dizdar, o kareleri Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Dizdar'ın dergi pozları sosyal medyada gündem olurken ünlü isimden çok konuşulan bir paylaşım daha geldi. Dizdar, kırmızı bikinisi ile denize girdiği anlara ait bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, iddia paylaşımıyla bikinili pozlarına photoshop uygulayan meslektaşlarına adeta meydan okudu. İşte Merve Dizdar'ın o paylaşımları...