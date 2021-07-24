Haberler Video Magazin Videoları Merve Dizdar tatilden paylaştı! Kırmızı bikinisiyle denize girdiği anlara hayranlarından beğeni yağdı

Merve Dizdar tatilden paylaştı! Kırmızı bikinisiyle denize girdiği anlara hayranlarından beğeni yağdı

Merve Dizdar tatilden paylaştı! Kırmızı bikinisiyle denize girdiği anlara hayranlarından beğeni yağdı
24.07.2021 00:21 - Son Güncelleme: 24.07.2021 00:30
Ana Sayfa 00:30
Hadise’den bikini şov!
Ana Sayfa 00:41
Survivor Aleyna havuzda şov...
Ana Sayfa 01:55
Gara Şehidi Vedat Kaya'nın...
Ana Sayfa 02:07
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:25
39’luk Gül Gölge tatil...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 4. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:29
Baş Belası 6. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:12
Dünyanın en büyük spor şöleni...
Ana Sayfa 04:06
FETÖ, CIA ne ararsan var...
Ana Sayfa 00:16
Hel'in' Hülya out!
Ana Sayfa 03:45
Şile'de ölümcül inat
Ana Sayfa 01:36
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci...

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Merve Dizdar, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. İç çamaşırının üstüne giydiği pembe ceketiyle poz veren Dizdar, o kareleri Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Dizdar'ın dergi pozları sosyal medyada gündem olurken ünlü isimden çok konuşulan bir paylaşım daha geldi. Dizdar, kırmızı bikinisi ile denize girdiği anlara ait bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, iddia paylaşımıyla bikinili pozlarına photoshop uygulayan meslektaşlarına adeta meydan okudu. İşte Merve Dizdar'ın o paylaşımları...


Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ı hiç böyle görmediniz! İddialı paylaşımları peş peşe yaptı sosyal medya sallandı

Magazin Videoları