Merve Boluğur’un yatak pozu yürek hoplattı

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla olay oldu. Sosyal medya hesabında sık sık cesur paylaşımlarda bulunan oyuncu, bu kez beyaz mini elbisesi ile yatakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Boluğur'un cüretkar pozu, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı fotoğrafı beğenirken bir kısmı 'Eski haline geri dön' diyerek isyan etti. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyayı karıştıran o paylaşımı...