DJ Mert Aydın ile evlenen ve her fırsatta "Kocam da kocam" diyerek uzun süre gündemde olan oyuncu Merve Boluğur 53 günde boşanmıştı. Ayrılık nedeni olarak pek çok şey ortaya atılsa da çiftten hiçbir zaman açık bir yanıt gelmemişti.

Tüm bunların ardından Merve Boluğur ve Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde bir mekanda buluşup birlikte vakit geçirmişti. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını fark etmişti.

Keyifleri kaçan eski evliler, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız olmuştu. Ayrılan çifti görenler, haklarında; "Reklam birlikteliği için bir araya geldiler zaten" diye konuştular. Bunun üzerine yüzü asılan Boluğur, oradan uzaklaşmıştı.

Gergin tavırları dikkat çeken güzel oyuncu, eski eşi ile aynı arabaya binerek mekandan ayrılmıştı. Ardından soluğu Nişantaşı'ndaki bir mekanda aldılar. Bu görüntüler ise akıllara "Barıştılar mı?" sorularını getirmişti.

ELİNDE ALKOL ŞİŞEYLE AVM GEZDİ

Öte yandan Merve Boluğur, önceki gün Atiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinin yemek katında objektiflere yansımıştı.Takvim'de haberine göre, Boluğur, elinde yemek tabağı ve alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturmuştu. Boluğur, bir anda karşısındakine ilginç sorular başlayınca etrafındakileri korkutmuştu.

İLK KEZ KONUŞTU

Tüm bu yaşananların ardından Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın, Tuba Kalçık'a konuştu. "Merve ile biz her şeyden önce arkadaşız" diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:"Merve çok kıymetli bir insan benim için. Evet, evlilik olarak yollarımızı ayırdık ama arkadaşız.

Ben medyanın gündemine böyle haberlerle gelmek istemiyorum.

Gayet sıradan yaşayan biriyim. İlişkimizde Merve göz önünde olan isimdi, o yüzden birlikteliğimiz basında yer aldı. Ama ayrıldık. Ayrıldıktan sonra medyaya konuşmak istemedim. Onun üzerinden reklam yapıyormuş imajı çizmek istemiyorum.Bizim birlikteliğimiz reklam aşkı değildi çünkü... Kendi işinde, gücünde olan biriyim. Basından bu yüzden kaçıyorum. Bir erkek olarak da biten bir evliliğimin ardından konuşmak bana yakışmaz."

Mert Aydın 'yeniden birlikte misiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Arkadaş olduğumuz için görüştük. Bu da çok normal. Şimdilik birliktelik durumumuz yok ama zaman ne gösterir bilemem. Bakarsınız tekrar birlikte oluruz... Merve çok iyi bir insan ve benim için kıymetli..."