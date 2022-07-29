Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle olay poz! "Hep böyle şefkatli ol kumralım, kıymetimi bil" notuyla fotoğraf paylaşan Merve gönlünü yine birine kaptırdı. 2 yıl önce bir erkekte aradığı kriterleri açıklayan Merve, "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" demişti. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile fotoğraf paylaşan Merve, kumralı ile yeni bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Yüzünü göstermediği aşkının aranjör olduğu ileri sürüldü. İşte Merve Boluğur ve yeni sevgilisi...