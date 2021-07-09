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Merve Boluğur'dan şehvet dolu yaz paylaşımı! Sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı

Merve Boluğur'dan şehvet dolu yaz paylaşımı! Sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı
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Merve Boluğur sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı! Yaz tatiline giriş yapan Merve Boluğur, Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Merve Boluğur, magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamalar ve hüsranla sonuçlanan aşk hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de sık sık adından söz ettiren Boluğur'dan yaz pozları gelmeye başladı. Sarı mayosu ile kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Merve Boluğur'un özel hayatı merak ediliyor.


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