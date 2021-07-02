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Merve Boluğur'dan derin dekolteli iddialı paylaşım! Göğüs ucuna sansür uyguladı!

Merve Boluğur'dan derin dekolteli iddialı paylaşım! Göğüs ucuna sansür uyguladı!
02.07.2021 15:27
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Merve Boluğur peş peşe paylaştı herkes onu konuştu! Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Geçtiğimiz günlerde imaj tazeleyen oyuncu, sarı peruk takarak derin dekolteli elbisesiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, sarı peruğu ayrı derin dekoltesi ayrı olay olurken iddialı bir paylaşımda daha bulundu. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşım yapan Boluğur'un göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapatması gözlerden kaçmadı. İşte o paylaşımlar…


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