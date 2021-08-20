Merve Boluğur'dan cüretkar pozlar! Elbisesinin askısını indirdi ve...

Merve Boluğur elbisesinin askısını indirdi cüretkar pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve YouTube'da yayınladığı videolarla sık sık gündem olmuştu. Boluğur, şimdi ise Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Boluğur, siyah elbisesi ile verdiği birbirinden iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Elbisesinin askını indirerek objektif karşısına geçen ve cüretkar pozlarını Instagram sayfasında yayınlayan Boluğur, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan o paylaşımı...