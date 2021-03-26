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Merve Boluğur yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! 'Aşk kadını ateş ediyor' yorumları havada uçuştu...

Merve Boluğur yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! 'Aşk kadını ateş ediyor' yorumları havada uçuştu...
26.03.2021 13:18
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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur Instagram paylaşımıyla yine gündemde... Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ekranlara da veda eden ve pandemi sürecinde yeniden gün yüzüne çıkan Merve Boluğur, aşk hayatında işler yolunda gitmeyince önce Youtuber'lığa ardından da şarkıcılığa soyundu. Ancak geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye yelken açtığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Boluğur şimdi de değişen imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Saçını kestiren Merve Boluğur'un son halini görenler, ' 'Aşk kadını ateş ediyor', 'Aşk Merve'ye yaradı' gibi yorumlar yapıyor.


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