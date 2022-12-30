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Merve Boluğur sokak ortasında çılgına döndü: "İnsan değilsiniz vicdansızsınız"

Merve Boluğur sokak ortasında çılgına döndü: "İnsan değilsiniz vicdansızsınız"
30.12.2022 09:11

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Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği neden bitti sorusu günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilmişti. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilen Merve Boluğur hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış, Survivor'a gideceği haberi kulaktan kulağa yayılmıştı. Boluğur, önceki akşam yine eski eşi Mert Aydın'la görüntülendi. Bakın neler yaşandı neler...

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Merve Boluğur sokak ortasında çılgına döndü: "İnsan değilsiniz vicdansızsınız" Eski eşi Mert Aydın'la yakalandı aracını gazetecilerin üzerine sürdü

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